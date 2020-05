Mugnano, investe il vicino di casa e scappa dopo una lite: 45enne arrestato (Di venerdì 8 maggio 2020) A Mugnano, un uomo ha travolto con la propria auto il vicino di casa senza prestargli soccorso dopo un litigio per motivi condominiali.Ha travolto con la propria auto il vicino di casa senza prestargli soccorso dopo un litigio per motivi condominiali. E’ accaduto a Mugnano di Napoli dove i carabinieri, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 45 anni, per tentato omicidio. L’attività investigativa, condotta con l’aiuto dei racconti forniti dalle persone informate sui fatti, ha consentito di delineare un grave quadro indiziario nei confronti dell’indagato. In particolare, secondo l’ipotesi accusatoria avvalorata dal gip, lo scorso primo maggio a seguito di un litigio con ... Leggi su 2anews (Di venerdì 8 maggio 2020) A, un uomo ha travolto con la propria auto ildisenza prestargli soccorsoun litigio per motivi condominiali.Ha travolto con la propria auto ildisenza prestargli soccorsoun litigio per motivi condominiali. E’ accaduto adi Napoli dove i carabinieri, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 45 anni, per tentato omicidio. L’attività investigativa, condotta con l’aiuto dei racconti forniti dalle persone informate sui fatti, ha consentito di delineare un grave quadro indiziario nei confronti dell’indagato. In particolare, secondo l’ipotesi accusatoria avvalorata dal gip, lo scorso primo maggio a seguito di un litigio con ...

BreakingItalyNe : RT @BlitzQuotidiano: Mugnano, investe e ferisce vicino di casa dopo lite per il parcheggio. Arrestato per tentato omicidio - BlitzQuotidiano : Mugnano, investe e ferisce vicino di casa dopo lite per il parcheggio. Arrestato per tentato omicidio… - cronacacampania : Mugnano, lite condominiale: investe con l'auto un vicino e scappa, arrestato - SkyTG24 : Mugnano di #Napoli, investe un vicino dopo una lite: arrestato 45enne - NapoliToday : #Cronaca Investe il vicino di casa dopo una lite: arrestato per tentato omicidio -