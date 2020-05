Luiz Felipe | «Barcellona? Le voci mi eccitano ma alla Lazio sto bene»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 8 maggio 2020) Il difensore della, è stato accostato al. Ecco le sue dichiarazioni sul mercato, difensore classe ’97 della, è finito nel mirino del. Il giocatore è stato raggiunto dal portale verdeoro UOL per parlare del suo futuro. Ecco le sue dichiarazioni. LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SUNEWS24.COM «Certo, mi eccita perché significa che il lavoro è stato svoltoe che i grandi club stanno guardando, ma chiunque mi conosca sa che sono un ragazzo calmo e non mi lascio prendere da facili entusiasmi. Devo rimanere concentrato e pensare a fare il meglio per la, che mi ha dato fiducia e mi ha dato tutto il supporto sin dal mio primo giorno». Leggi su Calcionews24.com