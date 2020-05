Il lutto reversibile

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 8 maggio 2020) Salvatore Cuturi Un lettore de ilGiornale.it ci ha inviato questa riflessione sull'importanza della ripartenza. E sulla necessità di imparare dal passato: "Abbiamo una seconda possibilità per vivere pienamente quello che spesso reputiamo effimero, la Bellezza" Finché l'essere umano vive nel suo ambiente e in condizioni normali, gli elementi materiali rappresentano per lui cose importanti nella sua vita. Ma appena il caso o il lavoro o le malattie lo separano dagli altri e lo isolano, le cose materiali di colpo cominciano a svanire, si decompongono con incredibile rapidità, come cartone sotto la pioggia. Così si comincia a intravedere un'altra vita, conosciuta solo a noi, ossia la "vera" storia del nostro spirito e del nostro corpo, che non è scritta da nessuna parte, di cui nessuno suppone l'esistenza