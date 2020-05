I sospetti di Selvaggia Lucarelli | «Parietti malata di Covid? Ecco cosa non torna…»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 8 maggio 2020)si scaglia contro Alba. Il racconto della showgirl di aver contratto ilnon la convince. A non tornare, spiega la, sono le date nella confessione rilasciate dallaa #Cartabianca di Bianca Berlinguer, messe a confronto con i post pubblici sui social della showgirl e le sue presenze in tv. Albaha dichiarato di aver avvertito i primi sintomi delil 9 marzo e di essersi messa in auto-quarantena per 14 giorni (“chiusa in camera, non sono mai uscita per mia scelta”) e di aver scoperto di aver avuto effettivamente il coronavirus tramite un test sierologico un mese e mezzo dopo. E poi il giorno dopo ha pubblicato un post sui social. La ricostruzione dellaCome fa notare lain un lungo articolo su TPI, lail 7 marzo era a sciare a Courmayeur con gli amici. ...