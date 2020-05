Gabriele Micalizzi, chi è il fotoreporter: carriera e curiosità (Di venerdì 8 maggio 2020) Chi è il noto fotoreporter Gabriele Micalizzi, rimasto gravemente ferito a febbraio 2019 in Siria: carriera e curiosità, la sua Leica lo ha salvato. Nato nel 1984 a Milano, Gabriele Micalizzi dopo la laurea inizia a occuparsi di cronaca locale, come fotografo. Nel corso degli anni ha focalizzato la sua attenzione sul Medio Oriente e … L'articolo Gabriele Micalizzi, chi è il fotoreporter: carriera e curiosità è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Dalle bombe di Kobane alla "guerra" negli ospedali del nord. La nuova missione di Gabriele Micalizzi (Di venerdì 8 maggio 2020) Chi è il noto, rimasto gravemente ferito a febbraio 2019 in Siria:e curiosità, la sua Leica lo ha salvato. Nato nel 1984 a Milano,dopo la laurea inizia a occuparsi di cronaca locale, come fotografo. Nel corso degli anni ha focalizzato la sua attenzione sul Medio Oriente e … L'articolo, chi è ile curiosità è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Nato nel 1984 a Milano, Gabriele Micalizzi dopo la laurea inizia a occuparsi di cronaca locale, come fotografo. Nel corso degli anni ha focalizzato la sua attenzione sul Medio Oriente e sulle aree di ...

Professione: (foto)reporter. Intervista a Marta Clinco, che documenta l’emergenza Covid-19 in Italia

“In questa storia ci sono sicuramente tanto silenzio, tanta immobilità e tanto vuoto, tutte entità spesso molto difficili da raccontare”. Marta Clinco, giovane fotoreporter freelance che collabora con ...

Nato nel 1984 a Milano, Gabriele Micalizzi dopo la laurea inizia a occuparsi di cronaca locale, come fotografo. Nel corso degli anni ha focalizzato la sua attenzione sul Medio Oriente e sulle aree di ...

Professione: (foto)reporter. Intervista a Marta Clinco, che documenta l'emergenza Covid-19 in Italia

"In questa storia ci sono sicuramente tanto silenzio, tanta immobilità e tanto vuoto, tutte entità spesso molto difficili da raccontare". Marta Clinco, giovane fotoreporter freelance che collabora con ...