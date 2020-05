Coronavirus, nei prossimi giorni norma privacy per sbloccare test seriologici Istat-ISS (Di venerdì 8 maggio 2020) (Teleborsa) – Nei prossimi giorni è attesa una norma in materia di privacy in grado di sbloccare qualsiasi impedimento per contattare, attraverso le Asl nelle diverse Regioni, i cittadini selezionati per i test sierologici su scala nazionale. La questione privacy si porrebbe in merito al reperimento dei contatti telefonici dei singoli cittadini che saranno chiamati a fare il test. Nel frattempo, sarà avviata anche una campagna informativa di comunicazione. Ai test dovrebbero essere sottoposti i primi 150mila italiani presenti nel campione definito da Istat e Istituto Superiore di Sanità in base a sei fasce di età, sesso, provenienza geografica e profili lavorativi. Le analisi saranno effettuate in laboratori specifici della Asl di riferimento. Leggi su quifinanza Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 8 maggio

Ieri l’aumento era stato di 1.401. Prosegue anche oggi il calo dei ricoverati in terapia intensiva per coronavirus: sono 1.168 i pazienti nei reparti, 143 in meno rispetto a giovedì. In Lombardia sono ...

È quello che fa il sistema “Geocov”, il programma di mappatura territoriale del coronavirus, fondamentale per la FASE2 e finalizzato al controllo ... In questa fase2, con le ulteriori aperture che ...

