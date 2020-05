Coronavirus, dramma in Gran Bretagna: morta bimba di sole sei settimane, è la più piccola vittima al mondo (Di venerdì 8 maggio 2020) E’ la più giovane vittima al mondo di Coronavirus. Aveva solo sei settimane ed è fra le 332 vittime del Sars-CoV-2 censite negli ultimi 3 giorni dal servizio sanitario britannico (Nhs), negli ospedali dell’Inghilterra, e rese note oggi. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, la piccola aveva un’altra patologia che non è stata rivelata, come non è stato rivelato se la morte è collegata direttamente all’infezione. Fino ad ora il caso noto record era quello di una bimba di 5 mesi morta a New York. Secondo l’Nhs, i 332 morti conteggiati oggi hanno fra i 103 e le 6 settimane appunto; tutti “con patologie pregresse” tranne 22 di età compresa fra 40 e 96 anni. Come riferito dalle autorità sanitarie di Londra, sono 26.093 le persone che hanno perso la vita negli ospedali della Gran Bretagna dopo ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - il bilancio delle vittime negli USA potrebbe essere drammaticamente più alto tra case di cura non conteggiate e mancanza di protocolli uniformi

Il dramma economico e occupazionale degli Usa è a livelli mai visti dalla Grande Depressione

“Tagliare l’Irap, pagare i debiti della pubblica amministrazione e sbloccare le infrastrutture già dotate di copertura finanziaria”. Il mondo delle imprese boccia le misure finora adottate dal governo ...

Con un misto di invidia e orrore, metà del mondo ha guardato la Svezia per un mese e mezzo, invece di limitare la sua popolazione, ha deciso di utilizzare un'altra strategia, basata sulla responsabili ...

