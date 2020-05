Yakuza: Like a Dragon sarà un titolo di lancio di Xbox Series X! (Di giovedì 7 maggio 2020) Appena annunciato all’Inside Xbox, Yakuza: Like a Dragon, un nuovo ed esplosivo capitolo nell’acclamata serie Yakuza, uscirà come titolo di lancio per Xbox Series X*. Yakuza: Like a Dragon sarà disponibile anche in contemporanea su Xbox One, Windows 10, PlayStation 4 e Steam. E’ possibile prenotare la Yakuza: Like a Dragon Day One Edition presso alcuni retailer selezionati in Nord America ed in Europa. I dettagli sulla Day One Edition saranno rivelati in un secondo momento. Siamo inoltre entusiasti di annunciare che Yakuza: Like a Dragon supporterà Xbox Series X Smart Delivery immediatamente all’uscita. Ciò significa che i giocatori che acquisteranno la versione Xbox One di Yakuza: Like a Dragon avranno diritto ad un aggiornamento gratuito alla versione Xbox Series X. È supportata anche la funzionalità di ... Leggi su gamerbrain Yakuza : Like a Dragon arriverà in occidente e sarà ottimizzato per Xbox Series X

