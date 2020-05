Xbox Series X avrà i 60 FPS come standard per tutti i giochi e punta fino a 120 FPS (Di giovedì 7 maggio 2020) Oggi pomeriggio tutti gli occhi sono puntati su Xbox Inside che mostrerà Xbox Series X in azione con diversi gameplay. Ma mentre tutti sono in trepidazione per saperne qualcosa di più, su Twitter cominciano a fioccare i primi dettagli.Grazie al responsabile marketing di Xbox Games, Aaron Greenberg, veniamo a sapere che tutti i giochi Xbox Series X saranno supportati a partire da 60 FPS fin dall'inizio e che i 120 FPS saranno facoltativi, perché il tutto dipenderà dagli sviluppatori. Ad una domanda di un fan che chiedeva i 60 FPS su console, Greenberg ha dichiarato: "60 fps sarà lo standard in tutti i giochi, ma l'architettura ci consente di supportarli fino a 120 fps".Sicuramente questa è una buonissima notizia per chi gioca su console. Certo, maggiore è la risoluzione, migliore è l'aspetto del gioco, ma di solito vengono ... Leggi su eurogamer Xbox Series X : secondo la teoria di uno YouTuber Xbox Game Studios è al lavoro su 20 giochi in arrivo nel 2020

