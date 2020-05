Taranto | s' impenna l' inquinamento dall' ex Ilva Peacelink | Produzione è al

(Di giovedì 7 maggio 2020) Marescotti denuncia un aumento del benzene, potente cancerogeno, del 200 per cento e i picchi di polveri sottili. "La copertura deI parchi minerali non basta a proteggere il quartiere Tamburi"

Potrebbero rientrare nei valori assoluti dei limiti consentiti. Ma i dati pubblicati da Alessandro Marescotti sulle variazioni delle emissioni di sostanze inquinanti provenienti dall'acciaieria ex Ilv ...