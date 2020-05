Spadafora: «Mi auguro il 18 maggio si possano riprendere allenamenti di squadra» (Di giovedì 7 maggio 2020) “Si è appena concluso l’incontro tra la Federazione gioco calcio il Comitato tecnico-scientifico dove hanno analizzato il protocollo proposto dalla Figc per la ripresa degli allenamenti di squadra, cosa che auspicabilmente dovrebbe avvenire il 18 maggio”. Lo dice in un video su Facebook il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. “So che c’è stato un confronto … L'articolo Spadafora: «Mi auguro il 18 maggio si possano riprendere allenamenti di squadra» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Spadafora : «Calcio? Mi auguro di ripartire ma deciderà il Governo»

Spadafora “Mi auguro che la Serie A riprenda ma in sicurezza”

Spadafora “Mi auguro che la Serie A riprenda ma in sicurezza” (Di giovedì 7 maggio 2020) “Si è appena concluso l’incontro tra la Federazione gioco calcio il Comitato tecnico-scientifico dove hanno analizzato il protocollo proposto dalla Figc per la ripresa deglidi, cosa che auspicabilmente dovrebbe avvenire il 18”. Lo dice in un video su Facebook il ministro dello Sport, Vincenzo. “So che c’è stato un confronto … L'articolo: «Miil 18sidi» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

leomigliaccio93 : RT @Agenzia_Ansa: #Spadafora: per il #calcio spero risolte le problematiche. Ministro dopo incontro Cts-Figc: 'Mi auguro ripresa #allenamen… - Pasqual24320045 : RT @Agenzia_Ansa: #Spadafora: per il #calcio spero risolte le problematiche. Ministro dopo incontro Cts-Figc: 'Mi auguro ripresa #allenamen… - fisco24_info : Spadafora: per il calcio spero risolte le problematiche: Ministro dopo incontro Cts-Figc: 'Mi auguro ripresa allena… - Agenzia_Ansa : #Spadafora: per il #calcio spero risolte le problematiche. Ministro dopo incontro Cts-Figc: 'Mi auguro ripresa… - CretellaRoberta : Spadafora: per il calcio spero risolte le problematiche: Ministro dopo incontro Cts-Figc: 'Mi auguro ripresa allena… -