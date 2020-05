Sant’Angelo dei Lombardi, al via il corso “Parliamo del vostro futuro” (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Angelo dei Lombardi (Av) – Lunedì 11 maggio prende il via l’edizione 2020 di Sant’Angelo dei Lombardi del corso “Parliamo del vostro futuro”. A causa dell’attuale situazione di emergenza, il corso di quest’anno si svolgerà interamente online, utilizzando la piattaforma dell’Istituto “F. De Sanctis”. Promosso dal Centro di Ricerca “Guido Dorso”, in collaborazione con il Comune e l’I.I.S.S. “F. De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi e d’intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale, il corso offre ai migliori studenti irpini, nel momento in cui stanno per decidere del proprio futuro, l’opportunità di allargare i propri orizzonti e di compiere una scelta consapevole e motivata. Inaugurata nel dicembre 2014 ad ... Leggi su anteprima24 Sant’Angelo dei Lombardi - il carcere dona 1000 mascherine alla città di Benevento (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Angelo dei(Av) – Lunedì 11 maggio prende il via l’edizione 2020 di Sant’Angelo deidel“Parliamo delfuturo”. A causa dell’attuale situazione di emergenza, ildi quest’anno si svolgerà interamente online, utilizzando la piattaforma dell’Istituto “F. De Sanctis”. Promosso dal Centro di Ricerca “Guido Dorso”, in collaborazione con il Comune e l’I.I.S.S. “F. De Sanctis” di Sant’Angelo deie d’intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale, iloffre ai migliori studenti irpini, nel momento in cui stanno per decidere del proprio futuro, l’opportunità di allargare i propri orizzonti e di compiere una scelta consapevole e motivata. Inaugurata nel dicembre 2014 ad ...

