Previsioni Meteo domani venerdì 8 maggio | nuvolosità su tutta la penisola

Leggi su meteoweek

(Di giovedì 7 maggio 2020) Per la giornata divenerdì 82020 sono previsti cieli nuvolosi sula, con possibili schiarimenti al centro-italia. I venti saranno moderati, il mare molto mosso. Temperature in ribasso. Analisi delle temperature, nuvolosità venti e mari nelle varie ore della giornata. Presenti anche i link per ilocali delle 33 … L'articolovenerdì 8nuvolosità sulaproviene da www.week.com.