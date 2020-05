Pato: «Non dimenticherò mai lo scudetto con il Milan. Mi spiace per i tanti infortuni» (Di giovedì 7 maggio 2020) Alexander Pato ha parlato a Sky Sport ricordando gli anni al Milan culminati con la vittoria del 18° scudetto Alexander Pato ha parlato ai microfoni di Sky Sport ricordando gli anni passati al Milan e lo scudetto vinto nel 2011. Milan – «Quando ho deciso di venire al Milan, ho incontrato subito il mister, che mi ha portato a conoscere tutti i giocatori. E’ stata una grande responsabilità giocare nel Milan, poi qualche anno dopo è arrivato lo scudetto. Essere campioni fuori dal Brasile e vincere con la squadra che era ed è la più bella del mondo è stato bellissimo. Mi ha stupito tanto quando sono arrivato al Milan l’umiltà, il rispetto e la voglia di vincere di tutti quei campioni. Ho imparato tanto da loro e ho solo ricordi belli per il Milan». GOL BARCELLONA – «E’ stato bellissimo, cerco ... Leggi su calcionews24 The Blacklist userà l’animazione per completare le scene non finite del finale anticipato dal Coronavirus

"Sono preoccupato - così non ce la faremo". Bce e Germania - scenario da brividi per il Cav

Star Wars Celebration 2020 : per ora l'evento non è cancellato o posticipato (Di giovedì 7 maggio 2020) Alexanderha parlato a Sky Sport ricordando gli anni alculminati con la vittoria del 18°Alexanderha parlato ai microfoni di Sky Sport ricordando gli anni passati ale lovinto nel 2011.– «Quando ho deciso di venire al, ho incontrato subito il mister, che mi ha portato a conoscere tutti i giocatori. E’ stata una grande responsabilità giocare nel, poi qualche anno dopo è arrivato lo. Essere campioni fuori dal Brasile e vincere con la squadra che era ed è la più bella del mondo è stato bellissimo. Mi ha stupito tanto quando sono arrivato all’umiltà, il rispetto e la voglia di vincere di tutti quei campioni. Ho imparato tanto da loro e ho solo ricordi belli per il». GOL BARCELLONA – «E’ stato bellissimo, cerco ...

ciccionocera95 : RT @sburrodue: Il Milan se nel 2012 non fosse saltata l’operazione Tevez-Pato - pignafisherman : Milano oggi, non ne usciamo - ChristianTolve : Io ero presente e non me lo dimenticherò mai.. Poi fatto fino a San siro a piedi per linee metro inattive... E poi… - Maxredblack1 : RT @sburrodue: Il Milan se nel 2012 non fosse saltata l’operazione Tevez-Pato - crociatodiconti : RT @sburrodue: Il Milan se nel 2012 non fosse saltata l’operazione Tevez-Pato -

Ultime Notizie dalla rete : Pato Non Alexandre Pato: «Non dimenticherò mai lo Scudetto del 2011» MilanNews24.com Pato: «Non dimenticherò mai lo scudetto con il Milan. Mi spiace per i tanti infortuni»

Alexander Pato ha parlato ai microfoni di Sky Sport ricordando gli anni passati al Milan e lo scudetto vinto nel 2011. MILAN – «Quando ho deciso di venire al Milan, ho incontrato subito il mister, che ...

Civiltà Liberale, immigrati irregolari: «Si alla regolarizzazione, ma con un patto civile e legale con lo Stato»

Sanremo. L’Associazione Civiltà Liberale chiede un patto civile e legale con lo Stato italiano, favorevole alla regolarizzazione degli immigrati. Ognuno di essi deve denunciare chi lo ha sfruttato. La ...

Alexander Pato ha parlato ai microfoni di Sky Sport ricordando gli anni passati al Milan e lo scudetto vinto nel 2011. MILAN – «Quando ho deciso di venire al Milan, ho incontrato subito il mister, che ...Sanremo. L’Associazione Civiltà Liberale chiede un patto civile e legale con lo Stato italiano, favorevole alla regolarizzazione degli immigrati. Ognuno di essi deve denunciare chi lo ha sfruttato. La ...