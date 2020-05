L' annuncio di Fiorello lascia di stucco | Faccio Sanremo | poi mi ritiro

(Di giovedì 7 maggio 2020) Erika Pomella Durante una live su Instagram insieme al vecchio amico Amadeus,ha tirato un po' le somme della sua carriera, arrivando ad una possibile decisione definitiva Lo scorso Febbraioha aiutato l'amico di vecchia data Amadeus nel presentare le quattro serate del festival disullo storico palcoscenico del teatro Ariston. Una sfida che non è mai facile e che rappresenta forse una delle ambizioni di tutti i presentatori italiani e che, proprio nel 2020, ha messo a dura prova tantoquanto Amadeus. Partendo dalle accuse di sessismo dopo la conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2020 della kermesse sonora, fino alla squalifica di Bugo e Morgan, Amadeus ehanno dovuto affrontare insieme non poche sfide. Un percorso a ostacoli che, evidentemente, comincia a farsi sentire sulle spalle diche, alla fine di ...

"Che faccio? E' pesante fare Sanremo... Te ne dicono di tutti i colori... Non ho il carattere giusto, eppure l'ho fatto. Amadeus mi ha convinto e mi convincerà pure stavolta... Potrebbe essere l'ultim ...L’emergenza Coronavirus ha travolto l’Italia non risparmiando nessuno, ma lo tsunami sul mondo dello spettacolo (concerti dal vivo, teatro, cinema, etc.) ha letteralmente messo in ginocchio uno dei se ...