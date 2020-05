Immagine choc | ecco i germi che hanno sulle mani i bambini quando giocano fuori

Leggi su italiasera

(Di giovedì 7 maggio 2020) Se non ti stavi già lavando costantemente le, questa opera d’arte di un tecnico di laboratorio che mostra quanti microbi si trovanonon lavate di un bambino ti farà sicuramente continuare a strofinare. Il tecnico di laboratorio Tasha Sturm, 52 anni, ha aspettato che suo figlio entrasse dal gioco prima di chiedergli di mettere la mano su una piastra di agar per dimostrare i risultati in una lezione di microbiologia. La fotografia è stata scattata per mostrare agli studenti in un laboratorio di microbiologia quante colonie di funghi e lieviti crescono sulla mano di qualcuno dopo essere stati. La foto che mostra quanti microbi ci sono nelledei: cosa dimostra l’dello scienziato Tasha ha dichiarato: “Alcune settimane prima delle lezioni, ho portato mio figlio a giocare nel giardino e gli ho chiesto di ...