GF Vip | Clizia su Paolo | «Ho una voglia matta di fare l’amore | in casa invece »

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 7 maggio 2020)Incorvaia eCiavarro, un amore da film. La showgirl e il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi si sono conosciuti all'interno delladel Grande Fratello Vip 4. Giorno dopo giorno, i due concorrenti del reality show si sono annusati e, fra un nuotata e una notte in bianco, si sono innamorati. Una volta conclusa l'esperienza televisiva (Incorvaia è uscita nel corso del gioco,Ciavarro è giunto fino alla puntata finale), i due non hanno avuto modo di riabbracciarsi a causa della quarantena da Coronavirus.Incorvaia, infatti, vive in Sicilia, mentreCiavarro è nato e risiede a Roma. (Continua...) La lontananza forzata non ha concesso ai due di incontrarsi, di continuare la conta dei baci e di... consumare finalmente la passione al 100%. I due, infatti, non hanno ancora fatto l'amore. ...