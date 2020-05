Roberta Di Padua e Veronica Ursida | lite a Uomini e Donne Stai attenta | potrei

zazoomnews : Uomini e Donne in onda oggi su Canale 5: Gemma Galgani e Sirius al centro delle polemiche Roberta Di Padua furiosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Roberta Padua

Il Sussidiario.net

Lite a Uomini e Donne tra Veronica Ursida e Roberta Di Padua. Le due dama del trono over che, in passato sono state rivali per Armando Incarnato che ha poi chiuso con entrambe, nella nuova puntata di ...Nuova puntata di Uomini e donne oggi pomeriggio e, ancora, al centro di tutto ci saranno i senior del programma a cominciare da Gemma e il suo Sirius. Il promo anticipazioni della puntata di oggi, per ...