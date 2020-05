Ecco come accedere a Google Meet direttamente da Gmail (Di mercoledì 6 maggio 2020) Google Meet sarà gratuito e senza limiti di tempo fino al 20 settembre 2020 (fonte: Google)Google ha iniziato il rollout per integrare in Gmail il collegamento diretto al suo servizio di videoconferenze Meet. Big G non ha perso tempo e, a meno di una settimana dall’apertura gratuita di Google Meet per chiunque disponga di un Account Google, il colosso di Mountain View ha già iniziato a rendere disponibile, per alcuni utenti, un collegamento nella barra laterale sinistra dell’interfaccia di Gmail. Il widget di Meet comparirà nella barra laterale sinistra di Gmail (immagine: Google)Spingere Meet in primo piano mettendolo a portata di clic per i suoi utenti è una mossa strategica per riuscire a rivaleggiare con Zoom che, dall’inizio dell’emergenza coronavirus, mentre Meet rimaneva riservato agli utenti di GSuite, ha cavalcato la ... Leggi su wired Giorgio Armani - ecco come e quando sfileranno le sue collezioni

Giordano : ecco come lo straniero si è impadronito di 1 - 2 milioni di aziende italiane (video)

Google Meet sarà gratuito e senza limiti di tempo fino al 20 settembre 2020 (fonte: Google). Google ha iniziato il rollout per integrare in Gmail il collegamento diretto al suo servizio di videoconferenze Meet. Big G non ha perso tempo e, a meno di una settimana dall'apertura gratuita di Google Meet per chiunque disponga di un Account Google, il colosso di Mountain View ha già iniziato a rendere disponibile, per alcuni utenti, un collegamento nella barra laterale sinistra dell'interfaccia di Gmail. Il widget di Meet comparirà nella barra laterale sinistra di Gmail (immagine: Google). Spingere Meet in primo piano mettendolo a portata di clic per i suoi utenti è una mossa strategica per riuscire a rivaleggiare con Zoom che, dall'inizio dell'emergenza coronavirus, mentre Meet rimaneva riservato agli utenti di GSuite, ha cavalcato la ...

Ecco come accedere a Google Meet direttamente da Gmail

Big G ha inserito il collegamento al suo servizio di videoconferenze all'interno della barra laterale di Gmail per facilitarne l'uso Google ha iniziato il rollout per integrare in Gmail il collegament ...

La serie A si rimette in moto: scatti a distanza, doccia a casa e corse a orari

Pochi sorrisi. L’Atalanta riparte, ma a bassa voce. Troppo dolore, troppi morti, troppo tutto. Bergamo, la città ferita, non è ancora pronta a pensare al pallone. «Per noi il campionato può finire qui ...

