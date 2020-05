E’ morto Florian Schneider | fondatore dei Kraftwerk Aveva 73 anni

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma, 6 mag – Si è spento a 73, membrodei73. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dal dj e produttore musicale Mark Reeder su Facebook. Reeder non ha fornito dettagli circa la scomparsa die poco dopo ha cancellato il post sulla piattaforma social. Dopo alcune ore la rivista Billboard ha confermato la notizia., che nasce come flautista e solo in seguito si era dedicato alla musica elettronica,creato iinsieme all’amico Ralf Hütter nel 1970; si erano conosciuti alla Academy of Arts di Remscheid, dove studiavano entrambi, e poi insiemeno proseguito gli studi a Düsseldorf. In 50di carriera la band ha pubblicato album che hanno fatto la storia della musica: si pensi ad Autobahn, Radio-Activity e Trans-Europe Express, ...