Corsport: lettera dei calciatori ai club hanno timore di una fregatura sui pagamenti (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il Corriere dello Sport mette l’accento oggi sulle stranezze delle convocazioni dei club per il ritorno agli allenamenti dei propri tesserati. Gli allenamenti sono definiti “facoltativi”, un termine su cui i calciatori hanno chiesto spiegazione all’Assocalciatori, dopo di che molti di loro hanno inviato una lettera ai rispettivi club per tutelarsi Mettendo per iscritto che si andranno ad allenare per propria volontà, ma che, così facendo, faranno gli interessi del club e che non potrà essere considerata una scelta soltanto autonoma. Nella sostanza, con quella lettera puntano a certificare che anche attraverso gli allenamenti facoltativi forniranno una prestazione, che non può essere considerata diversamente dalla normale attività di un calciatore La verità dunque, spiega il Corsport, è che i calciatori non vogliono ... Leggi su ilnapolista CorSport : la discussione - in Lega - si sposta dalla lettera a Conte ai diritti tv (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il Corriere dello Sport mette l’accento oggi sulle stranezze delle convocazioni deiper il ritorno agli allenamenti dei propri tesserati. Gli allenamenti sono definiti “facoltativi”, un termine su cui ichiesto spiegazione all’Asso, dopo di che molti di loroinviato unaai rispettiviper tutelarsi Mettendo per iscritto che si andranno ad allenare per propria volontà, ma che, così facendo, faranno gli interessi dele che non potrà essere considerata una scelta soltanto autonoma. Nella sostanza, con quellapuntano a certificare che anche attraverso gli allenamenti facoltativi forniranno una prestazione, che non può essere considerata diversamente dalla normale attività di un calciatore La verità dunque, spiega il, è che inon vogliono ...

napolista : Corsport: lettera dei calciatori ai club hanno timore di una fregatura sui pagamenti In sostanza i calciatori hann… - napolista : CorSport: la discussione, in Lega, si sposta dalla lettera a Conte ai diritti tv Nell’assemblea di oggi si dovrà de… - zecco77 : @CorSport Quando non sai cosa scrivere prepara una bella lettera di scuse per #Sinisa al quale hai distrutto la tua… - napolista : CorSport: 18 club su 20 sono per la ripresa. La Lega cerca l’unità per trattare con il Premier Contrari solo Bresci… - Vittoriog82 : RT @capuanogio: Si incrina il fronte tra #Figc e Lega #SerieA. La lettera dei club direttamente a #Conte diventa un caso, quasi un atto di… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsport lettera Corsport: lettera dei calciatori ai club hanno timore di una fregatura sui pagamenti IlNapolista Corsport - Vai, Germania!

Il Corriere dello Sport apre la sua edizione odierna titolando: "Vai, Germania!". Riparte il calcio, la Merkel fa strada anche a noi. I tedeschi ultimi a chiudere e primi a ricominciare: il 15 Bundesl ...

Giovannini, crisi violenta, ora misure per 'rimbalzo' Italia

Sport - ASviS, semplificazioni e digitale per ripensare modello sviluppo. Così il portavoce dell'ASviS, Enrico Giovannini che presenta il nuovo Rapporto dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenib ...

Il Corriere dello Sport apre la sua edizione odierna titolando: "Vai, Germania!". Riparte il calcio, la Merkel fa strada anche a noi. I tedeschi ultimi a chiudere e primi a ricominciare: il 15 Bundesl ...Sport - ASviS, semplificazioni e digitale per ripensare modello sviluppo. Così il portavoce dell'ASviS, Enrico Giovannini che presenta il nuovo Rapporto dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenib ...