Coronavirus, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte “ Se i cittadini continuano a comportarsi così i contagi non saliranno” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha rilasciato un’intervista al Fatto Quotidiano in occasione della quale ha espresso la sua idea complimentandosi con la condotta che stanno tenendo i cittadini italiani. Conte ha detto: “Vedo che il piano ha funzionato, con un’attuazione ordinata del rientro di 4,5 milioni di lavoratori tra fabbriche e uffici. Anche le nuove regole sui trasporti non hanno bloccato gli spostamenti, anch’essi finora molto ordinati. Si conferma il senso di responsabilità dei cittadini, la grande attenzione al rispetto delle regole. E questo mi fa ben sperare sul fatto che la curva dell’epidemia resti sotto controllo. Detto ciò, questo virus è un male invisibile quindi fare previsioni è azzardato, hanno difficoltà pure gli scienziati”. E poi chiarisce l’uso della parola congiunti ... Leggi su baritalianews Il presidente del Brasile Bolsonaro ha mentito sulla sua positività al coronavirus?

Madonna fa una grossa donazione contro il CoronaVirus e interviene la Presidente della commissione europea Ursula Von Der Leyen

Coronavirus - il vicepresidente Sala : "Il tasso di contagio della Lombardia è inferiore alla media nazionale” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Ildelha rilasciato un’intervista al Fatto Quotidiano in occasione della quale ha espresso la sua idea complimentandosi con la condotta che stanno tenendo iitaliani.ha detto: “Vedo che il piano ha funzionato, con un’attuazione ordinata del rientro di 4,5 milioni di lavoratori tra fabbriche e uffici. Anche le nuove regole sui trasporti non hanno bloccato gli spostamenti, anch’essi finora molto ordinati. Si conferma il senso di responsabilità dei, la grande attenzione al rispetto delle regole. E questo mi fa ben sperare sul fatto che la curva dell’epidemia resti sotto controllo. Detto ciò, questo virus è un male invisibile quindi fare previsioni è azzardato, hanno difficoltà pure gli scienziati”. E poi chiarisce l’uso della parola congiunti ...

Linkiesta : L’esponente dei 5Stelle Vito Petrocelli, presidente della commissione Esteri del Senato, ha ricevuto una lettera da… - Agenzia_Ansa : #Trump: 'Riferiremo presto sulle origini del #coronavirus'. Secondo il presidente #Usa, la #Cina non è riuscita a n… - Agenzia_Ansa : #Conte ai sindacati: 'Avremo una brusca caduta del Pil, rimbocchiamoci le maniche'. 'Lavoreremo per non lasciare ne… - Palermer : RT @Regione_Sicilia: Stop alle quattro zone rosse siciliane. Lo ha stabilito il presidente @Musumeci_Staff, con una propria ordinanza che p… - romanewseu : #Coronavirus, #Stirpe (presidente #Frosinone): “Non ripartire potrebbe essere fatale per il calcio” #ASRoma… -