Cagliari, Asseminello è pronto: ripresa allenamenti dal 18 (Di mercoledì 6 maggio 2020) Non ci sono ancora date certe per la ripresa della Serie A, anzi, ma ormai tutti i club si stanno muovendo per farsi trovare pronti nel caso in cui dovesse arrivare il via libera. Tra questi, c’è anche il Cagliari, pronto ad accogliere i suoi giocatori già dalla prossima settimana. In teoria il via libera … L'articolo Cagliari, Asseminello è pronto: ripresa allenamenti dal 18 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Cagliari verso la ripartenza : Asseminello pronto per il maxi-ritiro (Di mercoledì 6 maggio 2020) Non ci sono ancora date certe per ladella Serie A, anzi, ma ormai tutti i club si stanno muovendo per farsi trovare pronti nel caso in cui dovesse arrivare il via libera. Tra questi, c’è anche ilad accogliere i suoi giocatori già dalla prossima settimana. In teoria il via libera … L'articolodal 18 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

sportli26181512 : #Notizie Cagliari, Asseminello è pronto: ripresa allenamenti dal 18: Non ci sono ancora date certe per la ripresa d… - robpinna90 : RT @CentotrentunoC: #CAGLIARI ???? I La società rossoblù pianifica la ripresa degli allenamenti individuali ad Asseminello, seguendo l'iter s… - CentotrentunoC : #CAGLIARI ???? I La società rossoblù pianifica la ripresa degli allenamenti individuali ad Asseminello, seguendo l'it… - CagliariNews24 : ??????? Il #Cagliari potrebbe riprendere gli allenamenti individuali l'11 maggio - lanuovasardegna : Cagliari, via libera agli allenamenti ad Asseminello. L'ordinanza del presidente della Regione prevede che le squa… -