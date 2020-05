Alba Parietti a marzo ha avuto il CoronaVirus | ma è stata 3 volte a Live Non è la d’Urso

Leggi su bitchyf

(Di mercoledì 6 maggio 2020)– come ha confessato a Carta Bianca – dal 9hai primi sintomi influenzali che ha scoperto poi essere. Ora è ufficialmente guarita e non è più contagiosa, me nel corso di quel mese sarebbeben treNon è la d’Urso, come sottolineato da Caterina Collovati. “Ieri sera ho ascoltato atterrita la favoletta della signoraandata in onda a Carta Bianca su Rai 3. A parte il fatto che si è scoperto d’un tratto che larientra nel novero dei virologi di maggior spicco del Paese. Parla di anticorpi neutralizzanti, plasmaforesi con la naturalezza del medico che ha speso la propria vita in corsia , non nei salotti tv. Fin qui mi direte si può cambiar canale. Meno male non l ‘ho fatto”. E ancora: “Sono sconvolta perché esattamente ...