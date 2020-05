Agnano, chiuso l’accordo per un drive-in da mille posti (Di mercoledì 6 maggio 2020) Napoli prova a rialzarsi e soprattuto a riorganizzarsi dopo lo stop dell’emergenza coronavirus. Una delle proposte, come riporta oggi Repubblica, riguarda la realizzazione di un drive-in all’Ippodromo di Agnano mille posti per cinema, musica e teatro in due nella propria auto. O in un box su moto e biciclette. Sembrava fantascienza nei giorni dell’emergenza più dura. E invece. chiuso l’accordo con l’Ippodromo di Agnano. A firmarlo Pasquale Aumenta, patron di Italstage, che punta ad iniziare già tra il 15 e il 20 giugno. Ingresso per 500 a sera tra auto, moto e bici. Il pubblico potrà godere di film su un maxischermo led di 200 mq allestito nell’ovale dell’ippodromo. «Chi arriva in auto entrerà nell’impianto, abbiamo già verificato le vie d’accesso e di parcheggio. Abbiamo previsto uno spazio ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 maggio 2020) Napoli prova a rialzarsi e soprattuto a riorganizzarsi dopo lo stop dell’emergenza coronavirus. Una delle proposte, come riporta oggi Repubblica, riguarda la realizzazione di un-in all’Ippodromo diper cinema, musica e teatro in due nella propria auto. O in un box su moto e biciclette. Sembrava fantascienza nei giorni dell’emergenza più dura. E invece.l’accordo con l’Ippodromo di. A firmarlo Pasquale Aumenta, patron di Italstage, che punta ad iniziare già tra il 15 e il 20 giugno. Ingresso per 500 a sera tra auto, moto e bici. Il pubblico potrà godere di film su un maxischermo led di 200 mq allestito nell’ovale dell’ippodromo. «Chi arriva in auto entrerà nell’impianto, abbiamo già verificato le vie d’accesso e di parcheggio. Abbiamo previsto uno spazio ...

NAPOLI - Ritrovare il cinema ma anche la musica e il teatro, con la propria auto o protetti in un box all’aperto raggiunto in moto o in bicicletta. È questa la nuova idea per l'estate a Napoli nell'er ...

L'ippica chiede di ripartire: "Pochi rischi, ossigeno anche all'agricoltura"

Da quasi due mesi ormai l’ippica ha smesso di correre insieme ai suoi cavalli, trotto e galoppo bloccati dall’emergenza coronavirus. Una filiera, già provata dalla crisi, messa in ginocchio dallo stop ...

