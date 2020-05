Aeroporti: in marzo -66% voli e -86% passeggeri. Addio ai 21.4 milioni di transiti di agosto (Di mercoledì 6 maggio 2020) Nel 2017 risultavano attive in Italia 193 imprese del settore del trasporto aereo che fatturavano 9,4 miliardi di euro e occupavano poco meno di 20 mila unità di lavoro, il 99,7% delle quali con dipendenti. Tra il 2010 e il 2018 il numero di passeggeri trasportati in Italia è aumentato del 33,3%. In particolare, i passeggeri dei voli internazionali sono cresciuti del 53,0% e quelli dei voli nazionali del 7,2%. In base ai valori che descrivono l’andamento del settore, il traffico aereo nel mese di maggio 2020 sarebbe stato di circa 17,9 milioni di passeggeri trasportati e si stima che avrebbe raggiunto il picco di circa 21 milioni nel mese di agosto 2020. INVECE… Da poco meno di 460 mila passeggeri in arrivo e partenza negli Aeroporti italiani di domenica 23 febbraio 2020, si è passati ai 6,8 mila di domenica 29 marzo. Rispetto allo scorso anno, nel mese ... Leggi su ladenuncia Negozi chiusi fino al 25 marzo. Aeroporti di Roma chiudono alcuni terminal (Di mercoledì 6 maggio 2020) Nel 2017 risultavano attive in Italia 193 imprese del settore del trasporto aereo che fatturavano 9,4 miliardi di euro e occupavano poco meno di 20 mila unità di lavoro, il 99,7% delle quali con dipendenti. Tra il 2010 e il 2018 il numero ditrasportati in Italia è aumentato del 33,3%. In particolare, ideiinternazionali sono cresciuti del 53,0% e quelli deinazionali del 7,2%. In base ai valori che descrivono l’andamento del settore, il traffico aereo nel mese di maggio 2020 sarebbe stato di circa 17,9ditrasportati e si stima che avrebbe raggiunto il picco di circa 21nel mese di agosto 2020. INVECE… Da poco meno di 460 milain arrivo e partenza negliitaliani di domenica 23 febbraio 2020, si è passati ai 6,8 mila di domenica 29. Rispetto allo scorso anno, nel mese ...

