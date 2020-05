La Juventus beffa l’Inter nella corsa Scudetto – 5 maggio 2002 – VIDEO (Di martedì 5 maggio 2020) Il 5 maggio 2002, l’Inter capolista crolla clamorosamente contro la Lazio, regalando lo Scudetto ai rivali della Juventus Per i tifosi bianconeri, il 5 maggio 2002 non è una data come le altre, ma un evento indimenticabile destinato a rimanere nella storia della Juventus e del calcio italiano. Quel giorno, infatti, va in scena uno dei ribaltoni più clamorosi mai visti in Serie A. Le due rivali di sempre, Inter e Juventus, arrivano a contendersi il titolo all’ultima giornata di campionato, con i nerazzurri in testa alla classifica di un solo punto sulla compagine torinese. La partita della Juventus I bianconeri, che negli ultimi impegni sono riusciti a ridurre sensibilmente un distacco che pareva incolmabile, si presentano per l’ultimo atto in trasferta ad Udine, mentre i nerazzurri devono superare il duro ostacolo Lazio. I biancocelesti sono ... Leggi su calcionews24 Vidal Juventus - clamoroso ritorno di fiamma : Paratici beffa Marotta

Il 5 maggio 2002, l'Inter capolista crolla clamorosamente contro la Lazio, regalando lo Scudetto ai rivali della Juventus Per i tifosi bianconeri, il 5 maggio 2002 non è una data come le altre, ma un evento indimenticabile destinato a rimanere nella storia della Juventus e del calcio italiano. Quel giorno, infatti, va in scena uno dei ribaltoni più clamorosi mai visti in Serie A. Le due rivali di sempre, Inter e Juventus, arrivano a contendersi il titolo all'ultima giornata di campionato, con i nerazzurri in testa alla classifica di un solo punto sulla compagine torinese. La partita della Juventus I bianconeri, che negli ultimi impegni sono riusciti a ridurre sensibilmente un distacco che pareva incolmabile, si presentano per l'ultimo atto in trasferta ad Udine, mentre i nerazzurri devono superare il duro ostacolo Lazio. I biancocelesti sono ...

Il Barcellona esce allo scoperto: il club blaugrana gradirebbe lo scambio con la Juve, con il coinvolgimento di Pjanic e Arthur. Prende forma lo scambio di mercato tra Juventus e Barcellona.

Calciomercato Inter – Vidal | E' tra gli obiettivi numero uno, in cima alla lista dei desideri per la stagione 2021, Arturo Vidal. Il centrocampista cileno sembra essere finito in uscita dal club blaugrana.

Il Barcellona esce allo scoperto: il club blaugrana gradirebbe lo scambio con la Juve, con il coinvolgimento di Pjanic e Arthur. Prende forma lo scambio di mercato tra Juventus e Barcellona.