Dov' è la verità sulla fase 2?

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 5 maggio 2020) Dov’; la;? Da un lato ho i quotidiani che testimoniano soddisfatti come l’Italia sia ripartita senza caos; dall’altro ho i social network, su cui mi; arrivato un video del sindaco di Gravina in Puglia il quale lamenta che la2, in paese,; un casino. Sono cinque minuti di scarmigliato ap