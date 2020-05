Ciclismo | calendario e date ufficiali di tutti gli eventi

Leggi su lapiazzettadellosport

(Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di Lettura: 7 minuti Proprio oggi la UCI ha ufficialmente pubblicato le nuoveper i tre grandi nel. Succede però che Giro d’Italia e Vuelta de España coincidano per sei giorni sul. Per il Giro d’Italia, l’organizzazione non voleva ridurre i giorni. Ha ottenuto questa concessione ma ha dovuto cedere sul condividere qualche giorno con LaVuelta, che sembra essere il grande beneficiario nonostante si trovi tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. Un’altra curiosità che lascia il nuovoè che la Parigi-Roubaix si terrà lo stesso giorno in cui termina il Giro. Il 25 ottobre diventa la “Giornata del”. La Vuelta si terrà un mese dopo il Tour de France (29 agosto – 20 settembre) e tre settimane dopo la Coppa del mondo disu strada ...