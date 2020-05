BNL | utile primo trimestre sale a 64 milioni +113 | 5%

Leggi su quifinanza

(Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – L’attività commerciale di BNL bc, Gruppo BNP Paribas, è in crescita, nonostante il difficile contesto della crisi sanitaria. I depositi sono in aumento del 10,9% rispetto al2019. La raccolta di risparmio indiretta registra un calo del 6,4% rispetto al 31 dicembre 2019, con un incremento della componente previdenziale (+3,1% rispetto al2019) ma una flessione degli attivi dei fondi di investimento, dovuta al ribasso delle valutazioni di Borsa. Gli impieghi sono in diminuzione del 4,3% rispetto al2019, ma si confermano stabili sul perimetro escludendo le esposizioni in sofferenza. La banca continua ad accrescere regolarmente la sua quota di mercato nel segmento della clientela imprese, che aumenta di +0,6 punti in quattro anni, attestandosi al 5,8%. Il margine di intermediazione è in calo del ...