Scuola napoletana realizza video con “tammurriata a distanza”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSomma Vesuviana (Na) – “Lanon si ferma, non si è mai fermata. Con la Didattica a distanza docenti e alunni continuano a mantenere il loro particolare legame e ad avanzare nel percorso educativo tracciato all’inizio dell’anno scolastico. Noi, dal territorio vesuviano doniamo questotestimonianza di come si sia rafforzato il legame tra la nuova generazione ed il canto popolare. Forse è la prima tammurriata suonata ed intonata a distanza in epoca Covid. Il 3 Maggio di ogni anno c’era l’omaggio alla Madonna del Santuario di Castello, situato nel cuore del Parco Nazionale del Vesuvio. Si cantava l’inno alla Madonna dinanzi al Santuario, poi si entrava nella chiesetta accompagnati dagli strumenti di musica popolare come la tammorra. In assenza di questo i ragazzi ad indirizzo musicale di una ...