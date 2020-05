Per visite a genitori e fidanzati serve l’autocertificazione (Di lunedì 4 maggio 2020) LIVORNO. Da oggi ci si può spostare di più, anche in Toscana. Ma serve sempre l’autocertificazione. Ieri dal ministero dell’Interno è stata ancora una volta aggiornata per consentire di andare a trovare i “congiunti” - dai genitori ai fidanzati - anche al di fuori del comune (ma non della regione) di residenza. Tuttavia, è possibile usare anche il modello di autocertificazione uscito con il decreto del 10 aprile. Infatti sul sito del Viminale e della Polizia si possono scaricare entrambi.Il nuovo modello È molto simile a quello precedente. Si deve indicare il luogo da cui si parte (il proprio domicilio o residenza) e il luogo di destinazione. Nel caso si debba andare a trovare un “congiunto”, volendo far prevalere la privacy della persona che andiamo a trovare, basterà indicare la località di ... Leggi su iltirreno.gelocal Spesa - visite ai cimiteri - attività sportive - pesca e funghi : domande e risposte per chiarire l'ordinanza della Regione

