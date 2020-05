Ma lei tra suo marito Boccia e la Santelli | con chi sta? Giletti spietato con Nunzia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 maggio 2020) "Ma leicono con la?". Massimomette sulla graticolaDe Girolamo a Non è l'Arena sulla questione della riapertura anticipata in Calabria di bar e ristoranti all'aperto, che ha portato la governatrice allo scontro frontale con il governo.è in difficoltà, perché Joleè sua amica nonché ex compagna di partito in Pdl e Forza Italia. Ma il ministro per gli Affari Regionali Francescoè suo.... "Io non sto né con lané con- ne esce alla grande la De Girolamo - io sto con gli italiani, i calabresi e le cose fatte bene". Poi spiega: "Io penso che le regioni potessero aprire in modo differenziato, ma penso anche che la conflittualità trato e Regioni non conviene mai. La mia amica Joleabbia fatto un ...