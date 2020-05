L’ennesimo online con il video di Freddo Cane (Di lunedì 4 maggio 2020) L’ennesimo online con il video di Freddo Cane, il pezzo è stato subito inserito nella playlist Scuola Indie di Spotify La Lumaca Dischi presenta il video Freddo Cane, singolo che segna il ritorno de L’ennesimo, vulcanico talento dallo stile sincero e poliedrico. Il videoclip è stato interamente prodotto dall’artista. “È notte. Due persone sono in macchina da ore, un pò… L'articolo L’ennesimo online con il video di Freddo Cane Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 4 maggio 2020) L’ennesimocon ildi, il pezzo è stato subito inserito nella playlist Scuola Indie di Spotify La Lumaca Dischi presenta il, singolo che segna il ritorno de L’ennesimo, vulcanico talento dallo stile sincero e poliedrico. Ilclip è stato interamente prodotto dall’artista. “È notte. Due persone sono in macchina da ore, un pò… L'articolo L’ennesimocon ildiCorriere Nazionale.

Nielward2 : Guardo l'ennesimo illustratore che fa cose bellissime in tl e penso che sarebbe veramente fantastico imparare a dis… - claudio301065 : RT @i_diavoli: Davvero confidiamo che un'app si prenderà cura di noi? La storia ci insegna che servono investimenti in sanità e prevenzione… - GiampaoloBaldi : RT @i_diavoli: Davvero confidiamo che un'app si prenderà cura di noi? La storia ci insegna che servono investimenti in sanità e prevenzione… - ricomporsi : io che penso di dover fare l’ennesimo esame online: ???????????????????????? - romi_andrio : RT @i_diavoli: Davvero confidiamo che un'app si prenderà cura di noi? La storia ci insegna che servono investimenti in sanità e prevenzione… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ennesimo online L'ennesimo online con il video di Freddo Cane Corriere Nazionale