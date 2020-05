L’annuncio di Conte: “Più donne nella task force di Colao e nel comitato tecnico-scientifico” (Di lunedì 4 maggio 2020) Il premier Conte sulle donne nella task force di Colao: “Nelle prossime ore integrerò il comitato di esperti”. La nota di Palazzo Chigi. ROMA – Attraverso una nota diffusa sul sito di Palazzo Chigi il premier Conte ha annunciato un aumento della quota rosa nella task force guidata da Vittorio Colao per la ‘fase 2’. “Comunicherò al presidente della squadra per la ricostruzione – scrive sui social il presidente del Consiglio – la mia intenzione di integrare il comitato di esperti che dirige attraverso il coinvolgimento di donne le cui professionalità saranno decisive per aiutare il Paese“. Il premier Conte assicura: “E’ solo il primo passo” nella nota il presidente del Consiglio ha sottolineato di essere rimasto colpito “dall’appello di alcune senatrici fatto sui ... Leggi su newsmondo Quando riaprono parrucchieri e barbieri? l’annuncio di Conte : “Forse prima del previsto”

Scuole chiuse fino al termine dell'anno scolastico. Ma l'Esame di Maturità orale sarà in classe : l'annuncio di Conte

