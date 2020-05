Il Signore degli anelli - Le due torri | stasera su Canale 5 il secondo film della trilogia

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 4 maggio 2020) Tornasu5 alle 21:20 Il: Le duerealizzata da Peter Jackson e ispirata al romanzo di Tolkien.su5, dalle ore 21:20, si ritorna nella Terra di Mezzo con Il- Le duedell'epicafantasy realizzata da Peter Jackson. Lunedì scorso, al termine del primo capitolo, avevamo lasciato la neonata Compagnia dell'Anello divisa, con ogni speranza riposta ora in Frodo e Sam. Al principio de Le dueritroviamo i due hobbit mentre stanno tentando di attraversare non visti i confini di Mordor, tallonati dall'infido Gollum. Aragorn, Gimli e Legolas sono invece sulle tracce di Merry e Pipino, rapiti dagli Uruk-Hai di Saruman e in grave pericolo di ...