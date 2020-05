Coronavirus: Fontana, ‘parte fase 2 ma emergenza non è finita’ (Di lunedì 4 maggio 2020) Milano, 4 mag. (Adnkronos) – “Parte la fase 2, ma l’emergenza non è finita. La Lombardia è stata la prima a essere colpita, abbiamo il dovere di essere i primi a indicare la strada per uscirne”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Attenzione, rispetto delle regole, coraggio. Non dimentichiamo mai – prosegue Fontana – mascherine, guanti, igienizzante per le mani e distanza. Ci rialzeremo più forti di prima”. Oggi in Consiglio regionale si approva “lo stanziamento dei 3 miliardi per la ripartenza. Fondi veri per i 1500 comuni della Lombardia”. L'articolo Coronavirus: Fontana, ‘parte fase 2 ma emergenza non è finita’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Fontana : “Parte la fase 2 ma l’emergenza non è finita”

Coronavirus : Fontana - 'Governo ha perso credibilità su Fase 2'

