Coronavirus, a Milano per la Fase 2 si fa festa in strada (con mascherine): polemiche in rete (Di lunedì 4 maggio 2020) Una festa in strada sulle note di Sweet Dreams degli Eurythmics. È quanto successo a Milano il giorno di inizio della Fase 2, o probabilmente quello della vigilia. Alcuni ragazzi sono scesi in strada in zona Porta Venezia, come mostrano dei video pubblicati sui social, tutti indossavano le mascherine. Diversi i passanti che si sono fermati per registrare delle clip che in poche ore hanno fatto il giro della Rete. Immediate le reazioni di molti che hanno giudicato il gesto da “incoscienti”. L'articolo Coronavirus, a Milano per la Fase 2 si fa festa in strada (con mascherine): polemiche in rete proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : inchieste Rsa - parenti e operatori testimoniano a Milano

Coronavirus - viaggio sui mezzi pubblici di Milano nel giorno della ripartenza. I fuorisede rientrano a casa : “Torno a Pesaro - spero in tempi migliori”

Coronavirus - a Milano la Pasqua tra brindisi e festeggiamenti sui balconi. FOTO (Di lunedì 4 maggio 2020) Unainsulle note di Sweet Dreams degli Eurythmics. È quanto successo ail giorno di inizio della2, o probabilmente quello della vigilia. Alcuni ragazzi sono scesi inin zona Porta Venezia, come mostrano dei video pubblicati sui social, tutti indossavano le. Diversi i passanti che si sono fermati per registrare delle clip che in poche ore hanno fatto il giro della Rete. Immediate le reazioni di molti che hanno giudicato il gesto da “incoscienti”. L'articolo, aper la2 si fain(con):in rete proviene da Il Fatto Quotidiano.

SkyTG24 : Coronavirus #Milano, infettivologo Galli: “Emergenza non è finita” - SkyTG24 : Coronavirus #Milano, Sala: “Modello italiano riscuote plauso del mondo” - ComuneMI : È online sul sito del Comune l’avviso pubblico per richiedere il contributo (fino a 1500 euro) per il pagamento del… - EnricoNappi : RT @AndreCardi: Ciò che è accaduto a Milano è un'offesa a chi lavora per salvare vite umane e a chi per due mesi ha rispettato (e continuer… - ADM_assdemxmi : RT @qn_giorno: #Fase2, a #Milano torna il rito del caffè. Ma da asporto -