Cantieri: riprende il Crescent, fermi (o quasi) quelli pubblici (Video) (Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Tra le attività la cui ripresa è resa possibile, a partire dal 4 maggio, ci sono quelle edili. A parte quelli relativi alle ristrutturazioni di palazzi ed appartamenti (in grande maggioranza, ripresi) sono sei, in città, i Cantieri principali e più significativi, ai cui esiti l’Amministrazione comunale ha legato l’immagine di efficacia della propria azione amministrativa. Ebbene, dalle immagini girate lunedì 4 maggio l’unico cantiere che sembra aver ripreso pienamente le attività è quello, privato, del Crescent (foto). All’esterno del controverso emiciclo il cantiere comunale di rifacimento funzionale della parte bassa del Molo Manfredi appare fermo (a metà mattina c’era solo il custode); come non riprese appaiono le attività del cantiere appaltato ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Tra le attività la cui ripresa è resa possibile, a partire dal 4 maggio, ci sono quelle edili. A parterelativi alle ristrutturazioni di palazzi ed appartamenti (in grande maggioranza, ripresi) sono sei, in città, iprincipali e più significativi, ai cui esiti l’Amministrazione comunale ha legato l’immagine di efficacia della propria azione amministrativa. Ebbene, dalle immagini girate lunedì 4 maggio l’unico cantiere che sembra aver ripreso pienamente le attività è quello, privato, del(foto). All’esterno del controverso emiciclo il cantiere comunale di rifacimento funzionale della parte bassa del Molo Manfredi appare fermo (a metà mattina c’era solo il custode); come non riprese appaiono le attività del cantiere appaltato ...

Ultime Notizie dalla rete : Cantieri riprende Fase 2, riapertura del 4 maggio: fabbriche e cantieri ripartono Corriere della Sera "Mi rimetto a costruire i Moana", Malingri riapre lo storico cantiere delle barche giramondo

Quasi venti anni dopo il fermo del cantiere, e in piena crisi da pandemia, riparte il cantiere storico della famiglia Malingri e ricomincia, sempre a Fano, la produzione dei “Moana”. Barche che in Ita ...

Impianti sportivi, con la Fase 2 riprendono i lavori ai cantieri

Dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19, la Fase 2 dà il via alla riapertura dei cantieri per la sistemazione degli impianti sportivi La “Fase 2” prevede la riapertura dei cantieri di ...

