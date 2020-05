A rischio il bazooka della Lagarde Consulta tedesca mina per l'Italia (Di lunedì 4 maggio 2020) Matedì la Corte Costituzionale tedesca farà un nuovo chek-up al quantitative easing Bce. Nel 2018 Karlsruhe dichiarò legittimo l’operato dell'Eurotower purché rispettasse vincoli che con l’emergenza Covid-19 sono caduti. Se Berlino cambierà idea potrebbe essere la fine dell’euro Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 4 maggio 2020) Matedì la Corte Costituzionalefarà un nuovo chek-up al quantitative easing Bce. Nel 2018 Karlsruhe dichiarò legittimo l’operato dell'Eurotower purché rispettasse vincoli che con l’emergenza Covid-19 sono caduti. Se Berlino cambierà idea potrebbe essere la fine dell’euro Segui su affarni.it

antserena : Bce, a rischio il bazooka della Lagarde. Consulta tedesca mina per l'Italia - MaxxMono : Non è una mina, è una speranza. #CiSalviamoDaSoli #ItalExit #CONTEDIMETTITI - Affaritaliani : Bce, a rischio il bazooka della Lagarde. Consulta tedesca mina per l'Italia -