A Napoli giunge il primo treno proveniente dal Nord, controlli all’arrivo di Asl e polizia: tutto ok (Di lunedì 4 maggio 2020) È arrivato alle 13,06 alla stazione di Napoli, al binario 17 e con 8 minuti di ritardo, il Frecciarossa numero 35327 che è partito alle 7,10 da Milano centrale. Si tratta del primo treno veloce utile per chi ha deciso dopo il lockdown di ritornare dal Nord alla propria residenza. Alla stazione di piazza Garibaldi ciò che rimaneva dei poco più di 160 viaggiatori partiti è stato fermato da polizia e protezione civile e portato, attraverso un percorso delimitato, alla postazione allestita dall’Asl, dove sono stati sottoposti alla rilevazione della temperatura corporea e, in caso di temperatura pari o superiore a 37,5 C, a test rapido Covid-19. Sono state richiesti documenti e l’autocertificazione con il luogo in cui osserverà l’isolamento domiciliare e con l’impegno a restare disponibile per controlli da parte del servizio ... Leggi su ildenaro Con documenti e autocertificazione falsi - cerca di raggiungere Napoli in treno : denunciato 41enne

Ultime Notizie dalla rete : Napoli giunge A Napoli giunge il primo treno proveniente dal Nord, controlli all'arrivo di Asl e polizia: tutto ok Il Denaro Un raro animale in via di estinzione trovato nel casertano. Si cercano i proprietari

I militari del nucleo Cites di Napoli, ottemperando ad una segnalazione giunta dalla centrale operativa, hanno posto sotto sequestro un rettile identificato come apparente alla specie denominata tegu ...

Caserta, i carabinieri trovano un serpente Tegu argentino abbandonato

