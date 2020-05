20 anni fa l’email “Iloveyou” lanciava uno dei primi attacchi malware su scala globale (Di lunedì 4 maggio 2020) Iloveyou, il worm che ha infettato 10 milioni di computer nel 2000 compie 20 anni (foto: Screenshot di una mail che ha come allegato il worm ILOVEYOU)Sono passati 20 anni da quando 10 milioni di computer furono infettati da un worm inviato come allegato di un messaggio di posta elettronica che in oggetto riportava la frase “Iloveyou”. Il worm arrivò nelle caselle di posta elettronica il 5 maggio del 2000 e ingannò milioni di persone a cliccare sull’allegato love-letter-for-you.txt.vbs che, grazie a un algoritmo difettoso di Microsoft, riusciva a nascondere l’estensione .vbs mimetizzandosi da semplice file di testo. Iloveyou, chiamato così per il testo riportato nell’oggetto delle email che lo contenevano, iniziò a diffondersi dalle Filippine e, passando per Hong Kong e l’Europa, arrivò fino agli Stati Uniti ... Leggi su wired (Di lunedì 4 maggio 2020) Iloveyou, il worm che ha infettato 10 milioni di computer nel 2000 compie 20(foto: Screenshot di una mail che ha come allegato il worm ILOVEYOU)Sono passati 20da quando 10 milioni di computer furono infettati da un worm inviato come allegato di un messaggio di posta elettronica che in oggetto riportava la frase “Iloveyou”. Il worm arrivò nelle caselle di posta elettronica il 5 maggio del 2000 e ingannò milioni di persone a cliccare sull’allegato love-letter-for-you.txt.vbs che, grazie a un algoritmo difettoso di Microsoft, riusciva a nascondere l’estensione .vbs mimetizzandosi da semplice file di testo. Iloveyou, chiamato così per il testo riportato nell’oggetto delle email che lo contenevano, iniziò a diffondersi dalle Filippine e, passando per Hong Kong e l’Europa, arrivò fino agli Stati Uniti ...

__Towanda : Una persona con la quale sto collaborando, navigata nell’ambito data l’esperienza di anni, mi manda un’email in cui… - robisc : @DarwinStaPensan Anche se sono uscito dalla scuola da un paio di anni posso assicurarla che email,allegati,registri… - elianafragnito : @lasorelladikarl mio padre 77 anni mi ha chiesto di disinstallargli whatsapp e contemporaneamente mi ha chiesto di… - ibdiit : Testi di soggetto email a cui gli iscritti non possono resistere Nel corso degli anni ho fatto molti test con l'ema… - _Harryinmyheart : @louistomitalia @MarcoMoriniTW quando verranno prese in considerazione l’email di sostegno? Sto attendendo questo momento da anni e anni ?? -

Ultime Notizie dalla rete : anni l’email MET - Da 12.4 obbligo di mascherine a Scandicci in luoghi pubblici con più persone Met