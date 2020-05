Spunta l’autocertificazione della Fase 2 | dal 4 maggio non serve a chi va a lavoro

Leggi su direttasicilia

(Di domenica 3 maggio 2020) Ecco il modulo didell’autocertificazione. Con l’inizio2 sono previsti alcuni allentamenti alle restrizioni per il contenimento dell’emergenza sanitaria. Grazie al dpcm di Conte e all’ordinanza del presidenteRegione, riapriranno alcune attività e sarà possibile andare a fare visita ai parenti. Vietati ancora gli spostamenti tra regioni salvo che per comprovate esigenze lavorative e di assoluta urgenza per motivi di salute. Per chi si sposta tra regioni postarsi servirà ancora compilare l’autocertificazione che ci ha accompagnato nel corso di tutto il lockdown. Il Ministero degli Interni questa mattina ha chiarito chi deve utilizzare l’autocertificazione, affermando che resta il divieto di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto sia pubblici che privati, in una regione diversa ...