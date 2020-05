Scherma | Alice Volpi | “In squadra abbiamo chiarito | unite siamo imbattibili Aspiro

Leggi su oasport

(Di domenica 3 maggio 2020)è senza ombra di dubbio una delle atlete migliori del panorama mondiale del fioretto femminile. La schermitrice delle Fiamme Oro in carriera ha vinto l’oro nella prova individuale ai Mondiali di Wuxi nel 2018 e l’argento nella stessa competizione per quanto concerne la prova a squadre. Nella rassegna iridata di Lipsia nel 2017 è salita sul tetto del mondo sempre nella prova a squadre, mentre nel Campionato del Mondo del 2019 a Budapest ha conquistato l’argento. Nel mirino l’evento a cinque cerchi che si disputerà il prossimo anno al quale arriverà tra le favorite, visti anche gli eccellenti risultati che ha ottenuto in Coppa del Mondo. Di questo e di molto altro ha parlatoin un’intervista concessa ad OA Sport., come stai e vivendo questo periodo di emergenza? “Sto bene, sono a ...