Rinnovi Juventus: sì Buffon e Chiellini, Dybala in forse (Di domenica 3 maggio 2020) Il direttore sportivo della Juventus Paratici ha fatto chiarezza sulla questione Rinnovi di contratto in casa bianconera La Juventus ha ormai definito i Rinnovi contrattuali di Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini, le cui firme verranno messe nero su bianco al termine dell’emergenza Coronavirus. Proseguono invece i contatti con Paulo Dybala, come ammesso dal direttore sportivo bianconero Fabio Paratici: «Per Buffon e Chiellini siamo in dirittura d’arrivo, anche con Dybala stiamo parlando, ora c’è stata questa situazione che ha interrotto la trattativa». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 maggio 2020) Il direttore sportivo dellaParatici ha fatto chiarezza sulla questionedi contratto in casa bianconera Laha ormai definito icontrattuali di Gianluigie Giorgio, le cui firme verranno messe nero su bianco al termine dell’emergenza Coronavirus. Proseguono invece i contatti con Paulo, come ammesso dal direttore sportivo bianconero Fabio Paratici: «Persiamo in dirittura d’arrivo, anche constiamo parlando, ora c’è stata questa situazione che ha interrotto la trattativa». Leggi su Calcionews24.com

LucaFioretti13 : “Per quanto riguarda i rinnovi, per #Buffon e #Chiellini siamo in dirittura d’arrivo: faranno parte della #Juventus… - marcullo02 : RT @Roxas334: Buffon e Chiellini che in due fanno 90 anni già sono pronti i rinnovi. Dybala invece bisogna ancora vedere. Questa è la Juven… - Roxas334 : Buffon e Chiellini che in due fanno 90 anni già sono pronti i rinnovi. Dybala invece bisogna ancora vedere. Questa… - AlexVittadello : RT @LeonettiFrank: Buffon e Chiellini rinnovi in arrivo....Se non fossimo in tempi di emergenza COVID-19, probabilmente, sarebbero già stat… - infoitsport : Juventus, pronti i rinnovi Buffon-Chiellini: la storia continua -