Andrea Brambilla, Zuzzurro/ Per sempre nel cuore dell'amico Gaspare dopo la morte (Di domenica 3 maggio 2020) Andrea Brambilla, Zuzzurro: con Gaspare (Nino Formicola) ha vissuto 40 anni di carriera, per questo rimarrà per sempre nel cuore di quest'ultimo. Leggi su ilsussidiario (Di domenica 3 maggio 2020): con(Nino Formicola) ha vissuto 40 anni di carriera, per questo rimarrà perneldi quest'ultimo.

brambilla_clara : RT @chiaralessi: Questa è la mia puntata di #designinpigiama preferita. Perché qui, eh sì, ci siamo tutti. Me, voi e pure il mio super io.… - awofoduoluwaseu : RT @FTalentScout: Other AC Milan academy players worth mentioning: Daniel Maldini Andrea Capone Alessio Brambilla Alessandro Sala Matteo S… - Kaan28427262 : RT @FTalentScout: Other AC Milan academy players worth mentioning: Daniel Maldini Andrea Capone Alessio Brambilla Alessandro Sala Matteo S… - Sidimehdi2 : RT @FTalentScout: Other AC Milan academy players worth mentioning: Daniel Maldini Andrea Capone Alessio Brambilla Alessandro Sala Matteo S… - FTalentScout : Other AC Milan academy players worth mentioning: Daniel Maldini Andrea Capone Alessio Brambilla Alessandro Sala Ma… -