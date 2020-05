Upload | parlano l’autore e i protagonisti | “Un bel mondo da creare insieme”

Leggi su movieplayer

(Di sabato 2 maggio 2020) Abbiamo intervistato il creatore e i duedi, nuova serie comedy disponibile su Amazon Prime Video. Tra le novità di maggio su Amazon Prime Video c'è la serie comedy, il più recente parto creativo dello sceneggiatore americano Greg Daniels. Una commedia intrisa di mistero e di fantascienza, che immagina undove è possibile effettuare undi se stessi in una realtà virtuale dove continuiamo a esistere dopo la morte. È la situazione in cui si ritrova Nathan (Robbie Amell), deceduto prematuramente in un incidente d'auto, e la serie parla principalmente di come lui cerchi di abituarsi alla nuova situazione, con il sostegno morale di Nora (Andy Allo), una delle tante persone incaricate di ...