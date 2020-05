Piste ciclabili, ecco i progetti della Fiab per la città di Salerno (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiDopo l’apertura mostrata ieri dall’amministrazione comunale di Salerno, che attraverso le parole dell’assessore alla mobilità, Mimmo De maio, ha offerto la disponibilità a predisporre ulteriori Piste ciclabili nella città di Salerno, per avviare la fase due nella quale resterà la difficoltà ad utilizzare i mezzi pubblici, la Fiab di Salerno (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) presenta i rendering per realizzare nuove Piste ciclabili, con interventi diretti a favorire l’uso della bicicletta in città.L’associazione ribadisce la necessità e l’urgenza di interventi di facile ed immediata realizzazione mediante la presentazione di rendering su alcuni dei percorsi ciclabili principali. Tre in particolare quelli disegnati: A) circuito del mare ... Leggi su anteprima24 Nuove piste ciclabili a Roma : 150 chilometri pronti per la Fase 2

