La sospensione delle rate dei mutui ampliata e il nuovo modulo del MEF (Di sabato 2 maggio 2020) Il ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che è disponibile il nuovo modulo per la richiesta della sospensione delle rate per i mutui prima casa, che consentirà un ulteriore ampliamento della platea dei potenziali beneficiari, come previsto dalla Conversione in legge del cosiddetto ‘decreto Liquidità ‘, ovvero la legge 27/2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La sospensione dei mutui ampliata e il nuovo modulo del MEF In base alla nuova normativa, ricorda il ministero in una nota, vengono ammessi alla sospensione mutui di importo fino a 400.000 mila euro (la soglia precedente era 250.000 euro) nonché i mutui concessi per il tramite del Fondo di garanzia per l’acquisto dei mutui prima casa, gestito da CONSAP spa. Non ci sarà alcuna variazione sulle procedure di inoltro delle richieste né sugli altri requisiti ... Leggi su nextquotidiano Mutui prima casa : aumentano i beneficiari della sospensione delle rate

