Corea del Nord, Kim Jong-un appare in pubblico dopo un’assenza di tre settimane (Di sabato 2 maggio 2020) Si era detto che fosse gravemente malato o che, addirittura, fosse morto, invece Kim Jong-un è vivo e sembra stare bene, cammina autonomamente, a differenza di quanto era stato dichiarato da precedenti indiscrezioni di stampa. L’agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, e il Rodong Sinmun, il quotidiano del Partito dei Lavoratori, hanno diffuso 21 foto che mostrano il leader NordCoreano sorridente mentre partecipa all’inaugurazione di un centro di fertilizzanti fosfatici a Sunchon, città a circa 50 chilometri a Nord di Pyongyang. Con lui la sorella Kim Yo-Jong. Fonte: Yonhap News Agency L’ultima volta che Kim era apparso in pubblico era l’11 aprile, mentre lo scorso 15 aprile aveva disertato le celebrazioni per il compleanno di suo nonno, facendo partire speculazioni sul suo stato di salute. La Cnn aveva dichiarato che fosse grave ... Leggi su open.online Corea del Nord - Kim Jong-un “riappare” dopo 20 giorni

